Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. Ölüm Yıldönümü Anma Programı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek.
DAÜ’den verilen bilgiye göre bu kapsamda, 4 Kasım Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan “Atatürk, Misak-ı Milli, Türkiye ve Doğu Akdeniz” konulu konferans verecek.
DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) tarafından planlanan faaliyetlerin ilki olacak konferans, saat 14.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.
DAÜ'de konferans
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. Ölüm Yıldönümü Anma Programı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek.
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