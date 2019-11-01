DAÜ'de konferans

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. Ölüm Yıldönümü Anma Programı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre bu kapsamda, 4 Kasım Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan “Atatürk, Misak-ı Milli, Türkiye ve Doğu Akdeniz” konulu konferans verecek.

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) tarafından planlanan faaliyetlerin ilki olacak konferans, saat 14.30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yer alacak.