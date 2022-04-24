DAÜ'de matematik yarışması

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Matematik Bölümü tarafından Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla düzenlenen “26. Liselerarası Matematik Yarışması” DAÜ’de yapıldı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan yarışma, bu yıl Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Erenköy Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji, TED Kuzey Kıbrıs Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nden 110 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ÖZTÜNER VE BOZKURT BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞTI

Yarışmada, birinciliği Arda Öztüner (BEAL) ile Emel Bozkurt (19 Mayıs TMK) paylaşırken, Hüseyin Ademoğulları (Lefkoşa TMK) ve Sadık Koruçam (19 Mayıs TMK) ikinci, Emine Meryem Şahin (Lefkoşa TMK) üçüncü, Hüseyin Ekşici (BEAL) ve Utku Bülbül (19 Mayıs TMK) dördüncü oldu.

ÖZEL ÖDÜLLER…

Ege Ündeniş (19 Mayıs TMK) ve Nevzat Kınalısoy (Gazimağusa TMK), “Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü”, Ceylan Semerci (Lefkoşa TMK), Ercem Cemal Osmanlı (Lefkoşa TMK), Hasret Sıla Çavuşoğlu (20 Temmuz FL) “Kemal Demirciler Özel Ödülü”, Berkay Doyuran (Gazimağusa TMK) “Doç. Dr. Murat KİREZCİ Özel Ödülü”, Efe Abi (Gazimağusa TMK) ‘‘Doç. Dr. Peter KAS Özel Ödülü”, Cemre Yeşil (Lefkoşa TMK) “Doç. Dr. Daoud S. DAOUD Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

Yarışmada ayrıca, Leyla Kahraman (Gazimağusa TMK), Melike Çalık (BEAL), Berkcan Sadi Togan (BEAL), Ata Hüseyin Atakara (19 Mayıs TMK), Gaye Karakurt (BEAL), Eda Çalışkan (NKL), Boran Gürsoy (Gazimağusa TMK) da “Başarı Belgesi” almaya hak kazandı.