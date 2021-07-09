DAÜ'de mezuniyet töreni

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezuniyet Töreni, dün DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, törenle, 1400’e yakın ön lisans ve lisans mezunu verildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, ilçe mülki amirleri, davetliler, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen tören, DAÜ Senato Üyeleri ve mezunların stadyuma girişi ve aileleri selamlayışı ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans ve Lisans Mezunları adına Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Bölümü Birincisi Sultan Ayça Sungur ile Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Birincisi Omid Taghipour birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Sungur ile Taghipour sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdi. Ağaç dikimi sonrasında konuşmalar yapıldı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, törende yaptığı konuşmada, DAÜ’de eğitimini başarıyla tamamlayan mezunları ve ailelerini kutlayarak, “Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi mesleği icra ederseniz edin, burada aldığınız kaliteli eğitimin size kazandırdıklarıyla her zaman başarılı olacaksınız. Unutmayın ki DAÜ mezunu olmak sizlere pek çok ayrıcalıklar sağlayacaktır” diye konuştu.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, mezunları ve ailelerini tebrik ederek, “Sevgili mezunlarımız, artık üniversite eğitimini tamamladınız ve bugünden itibaren yeni bir yolculuğa yelken açacaksınız. Bu yolculukta sevgiyi kalbinizden hiç eksik etmeyiniz. Sizlerin yeni yolculuğunuzda göstereceğiniz başarı bizlerin gururu olacaktır. Yolunuzun her zaman açık ve başarılarla dolu olmasını diliyor, sizleri sevgi ile kucaklıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da konuştuğu törende, konuşmaların ardından, pandemi dolayısıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen 2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi ve 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi mezunlarına sembolik diplomaları takdim edildi.

53 farklı ülkeden toplam 1608 ön lisans ve lisans mezununun katıldığı tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın geri sayımı eşliğinde mezunların keplerini havaya atması ve müzik gösterileri ile sona erdi.

DAÜ’nün, 2020 – 2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde verdiği mezunları ile toplam mezun sayısı 66 bine yaklaştı.