DAÜ'den öğrencilere geniş burs imkanları

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yaşanan pandemi sürecini de göz önüne alarak, bu yıl Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi çerçevesinde, çevrimiçi (online) başvuru ile lise not ortalamalarına göre öğrenci alıyor. Bu bağlamda, öğrencilere geniş burs imkânları da sağlanıyor. Üniversitenin, Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç, her programa; ilk sırada yerleştirilen aday, Lise Başarı Puanı (LBP) 8.50 ve üzerinde ise, %100, 2. ve 3. sırada yerleştirilen adaylar, Lise Başarı Puanları (LBP) 7.00 ve üzerinde ise, %75, 4. ve 5. sırada yerleştirilen adaylar, Lise Başarı Puanları (LBP) 7.00 ve üzerinde ise, %50 burs hakkı kazanacaktır. Ayrıca, herhangi bir programa (Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç) kayıt yaptırmaya hak kazanan, lise veya dengi okul birincileri de, mezuniyet derecesi pekiyi olması halinde, %100 burs kazanacak.

Lise Başarı Puanı ve IGCSE Puanlarına da Burs İmkânı

Buna ek olarak, DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi üzerinden başvuran öğrencilere lise eğitimlerindeki başarıları dikkate alınarak burs imkânları da sunuluyor. Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç, ilgili programa ilk sırada yerleştirilen aday, Lise Başarı Puanı (LBP) 8.50 ve üzerinde ise %100 burs kazanacak. 2. ve 3. sırada yerleştirilen adaylardan LBP’si 7.00 ve üzerinde olanlar %75, 4. ve 5. sırada yerleştirilen adaylardan LBP’si 7.00 ve üzerinde olanlar ise %50 burs hakkı kazanacak. GCE A/AS Level ve IGCSE – GCSE 0 Level sınav sonuçları ile kabul için başvuran adaylardan, Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç diğer programlara yerleşen ve gerekli koşulları sağlayan bir adaya %100, iki adaya %75 ve iki adaya da %50 olmak üzere, puan sıralarına göre, en fazla 5 adaya burs verilecek. Adayların %100 burs hakkı için 400 veya üzerinde, %75 burs için 350 veya üzerinde, %50 burs hakkı için ise 300 veya puan alması gerekiyor.

DAÜ mezunlarının çocukları ile DAÜ personeli ve kardeşlere özel indirim imkânları

DAÜ’de lisans veya önlisans programlarına (Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç) kayıt yaptırmaya hak kazanan DAÜ mezunlarının çocuklarına da %25 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak. İlgili öğrencinin hem annesi, hem de babasının DAÜ mezunu olması halinde %50 indirim uygulanacak. Aynı zamanda, DAÜ lisans veya önlisans programlarında eğitim alan kardeşlerden, kıstasa uygun ilk iki kardeşin her biri için %25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için %75 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak. Üç kardeşe uygulanan indirimler, iki kardeş ve bir ebeveynin lisans veya önlisans programlarında olması durumunda da uygulanacak.

DAÜ personel çocuklarına da, üniversitede en az 15 yıl çalışmış ve emekli olmuş personel dahil olmak üzere, Tıp ve Diş Hekimliği programları hariç, diğer programlarına kayıt yapmaları halinde %50 öğrenim ücreti indirimi uygulanacak.

1.500’e yakın başvuru yapıldı

İlginin oldukça yoğun olduğu sisteme bugüne kadar 1500’e yakın öğrenci başvurdu. Öğrenciler, www.emu.edu.tr adresinde yer alan DAÜ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi’ne başvurularını 10 Haziran 2020 tarihine kadar ücretsiz olarak yapabiliyor. Bu yıl 12. sınıfta eğitim alan ve liseden mezun öğrenciler, DAÜ bünyesinde eğitim veren programlara, oluşturulan bir çevrimiçi (online) sistem üzerinden başvuru yapabiliyor. Öğrenciler, lise eğitimleri boyunca gösterdikleri başarılar değerlendirilerek tercih edecekleri programlara yerleştirilecek. Tüm adayların başvuru puanları 18 Haziran 2020’de açıklanacak. Açıklanan başvuru puanlarına itirazlar 19 Haziran 2020 saat 16:00’ya kadar yapılabilecek. 19 Haziran 2020 saat 20:00’den sonra DAÜ tarafından başvuruda bulunan öğrencilerin başarı puanlarına göre yerleştirildikleri programlar açıklanacak.

Tıp ve Diş Hekimliği için sınav yapılacak

DAÜ’nün uluslararası ortak lisans programları için ayrı bir yazılı sınav yapılacak. DAÜ ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ortak programı ve DAÜ ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi ortak Diş Hekimliği programı için yazılı sınav 18 Haziran 2020 Perşembe günü, saat 10:30-13:00 saatlerinde tek oturum halinde DAÜ kampüsü ve İstanbul’da Maltepe Üniversitesi’nde yapılacak. Başvuru işlemlerini eksiksiz tamamlayan her aday için, sistem tarafından adayın kişisel bilgilerini içeren fotoğraflı bir Sınav Giriş Belgesi hazırlanacak. Bu belgede adayın adı, soyadı, aday numarası, sınava gireceği sınav salonu yazılı olacak. Adayların Sınava Giriş Belgesi’nin yazıcıdan çıktısını alarak sınav günü yanında bulundurması gerekiyor. Sınav günü sağlıkla ilgili güvenlik tedbirleri en üst düzeyde alınacak