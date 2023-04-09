DAÜ Gastronomi Kulübü öğrencileri Hatay’da depremzedelere hizmet veriyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Gastronomi Kulübü öğrencileri, Hatay’da sahra mutfağını yöneterek, depremzedelere hizmet veriyor.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ Gastronomi Kulübü öğrencileri Hatay ilinin Serinyol ilçesinde, Şef Pınar Taşdemir tarafından kurulan sahra mutfağını yönetiyor.

Çadır kent ve çevresindeki bölgede barınan depremzedelere hizmet vermek amacıyla, 31 Mart’ta 18 gün boyunca gönüllü olarak mutfağı devralan Gastronomi Kulübü öğrencileri Asya Zengin, Başak Doğan, Baran Erenler ve Ozan Cengiz’den oluşan ilk ekip, günde 2 öğün olmak üzere günlük 2,000 kişilik yemek çıkarıp dağıtımını yaptı.

İlk ekibin ardından, 7 Nisan’dan itibaren görevi devralan Gastronomi Kulübü öğrencileri Muhammet Ayas ve Mihriban Haydar’dan oluşan ikinci ekip ise 16 Nisan’a kadar gönüllü hizmet verecek.