DAÜ giriş ve burs sınavı’na başvurular başladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2022-2023 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı için başvurular başladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, başvurular 8 Haziran Çarşamba gününe kadar “http://osyb.emu.edu.tr” linki üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılabilecek.

Çevrim içi sistem üzerinden başvuru yapma imkanı olmayan kişiler, şahsen DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne giderek, başvuru yapabilecek.

SINAV 12 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı, 12 Haziran Pazar günü 10.30-13.00 saatleri arasında Gazimağusa, Lefkoşa ve İstanbul’da belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınava, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler ile liseyi 4 yıl kesintisiz olarak KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler katılabilecek.

DAÜ Giriş ve Burs Sınavı’na ilişkin detaylı bilgiye, https://tinyurl.com/yckrzmv7 linkinde yer alan sınav kılavuzundan erişilebilir.