DAÜ İç Mimarlık Bölümü KKTC’ye kültür evi projesini konsolosluğa sundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, İstanbul’da yenilenmesi planlanan KKTC’ye ait kültür evi için 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde tasarladıkları 27 farklı öneri/fikir projesini, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar’a sundu.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, KKTC İstanbul Konsolosluğu’ndan gelen talep üzerine, ITAS-INAR 403 Mobilya ve Donatıları dersi kapsamında öğrencilere İstanbul Topkapı Kültür Parkı’nda kurulan Türk Dünyası Kültür Mahallesi KKTC’ye ait kültür evinin yeniden tasarlanması konusu verildi.

Proje kapsamında, kültür evinin daha çağdaş, modern, zarif ve dikkat çekici hale getirilmesi, ayrıca Kuzey Kıbrıs’ın modern kültürüne vurgu yapılabilecek bir yaklaşım hedeflendi. Öğrenciler bu doğrultuda, 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi boyunca Kültür Evi Projesi üzerinde çalışıp, toplam 27 farklı öneri ve fikir geliştirdi. Daha sonra, DAÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zehra Öngül, Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kâmil Güley ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar’ın da katıldığı çevrimiçi bir toplantı düzenlendi ve öneriler arasında 3 farklı proje gerçek hayatta uygulanmak üzere seçildi.

ERMİYAGİL: “BU TÜR ORTAK PROJELER ÇOĞALMALI”

Ders yürütücülerinden Dr. Seyit Ermiyagil, toplantıda yaptığı konuşmada, Mojtaba Karimnezhad ve Araştırma Görevlisi Mine Abraşoğlu ile birlikte yürüttükleri ders kapmasında gerçekleştirilen iş birliğinin önemini vurgularken, bu tür ortak çalışmaların öğrencilerin gerçek dünya ve iş hayatı ile birebir ilişki kurmalarını sağlamaları açısından artırılması gerektiğini belirtti.

Dr. Ermiyagil, ayrıca seçilen projenin yapılabilme olasılığının, öğrencilerin kâğıt üzerinde ürettikleri projenin uygulama fırsatını bulmaları ve mezun olmadan gerçekleşmiş bir projeleri olması açısından da çok olumlu olduğunu hatırlattı.

ÇINAR: “PROJELER ÇOK BEĞENİLDİ”

İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar da öğrenci projelerini çok değerli bulduğunu ve projeleri çok beğendiğini ifade etti.

Öğrencilerin ürettiği projelerin gerçekleşmesi durumunda bu evleri gezmeye gittiğinde kesinlikle hemen çıkmak istemeyeceğini belirten Çınar, projelerin zaman geçirilebilir ve insanları sosyal medya üzerinde paylaşmaya teşvik eden ilginç bir yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Çınar, öğrencilere ve DAÜ Mimarlık Fakültesi’ne bu projeye katkıda koydukları için teşekkür etti.