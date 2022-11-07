DAÜ ICoD Genel Kurulu’nda temsil edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, Uluslararası Tasarım Konseyi’nin (International Council of Design - ICoD) 29’uncu Genel Kurulu’nda temsil edildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, tasarım alanında dünyanın en prestijli oluşumlarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Tasarım Konseyi’nin Genel Kurulu Litvanya’nın Kaunas kentinde gerçekleşti.

DAÜ İletişim Fakültesi’ni temsilen Genel Kurul’a katılan Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, uluslararası birçok bağlantı kurma şansı yakaladıklarını belirterek, gerçekleştirecekleri projelerde bu bağlantıların çok önemli rol oynayacağını ifade etti.

DAÜ Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fırat Tüzünkan ise, bölüm olarak 2009 yılından beridir ICoD’e tam üye olduklarını hatırlatarak, bu gibi temsiliyetlerin önemine dikkat çekti.

Öte yandan Prof. Dr. Çavuşoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Tüzünkan, ICoD Genel Kurulu Toplantısı öncesinde, 2022 Avrupa Kültür Başkenti olan Kaunas kentinde düzenlenen kent tasarımı ve kent markalaşması konulu sunumlara da katıldı.