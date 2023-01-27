DAÜ ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Merkezi (DAÜ-TAM) ile Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı arasında “Kuzey Kıbrıs Turizminin Gelişimi, Planlanması ve Revize Projesi” adı altında iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu imza koydu.

İmza töreninde Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, VYK Üyesi Hasan Esen, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren ve Yrd. Doç. Dr. M. Güven Ardahan hazır bulundu.

Protokol, DAÜ ve bakanlık arasında turizm endüstrisinin geliştirilmesi kapsamında bakanlığın hedeflediği turizm bölgelerine göre turizm planlamasında temel politikaların belirlenmesini, mevcut turistik ürünlere yönelik hedef ve stratejilerin ortaya konulmasını amaçlıyor.

Ayrıca KKTC turizminin güçlü ve zayıf yönleri araştırılarak, fırsatların belirlenmesi ile tehditlerin analizi sonucunda bölgesel plan ve stratejilerin önerilerek, geleceğe yönelik projeksiyonların ortaya konulması hedefleniyor.

-Ataoğlu: “Yol haritası belirlenecek”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu konuşmasında, turizm ve eğitim alanlarının birleşerek, yapacağı iş birliğinin ülke turizminin ilerlemesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Yeni havalimanının açılması ile turizmin gelişiminin daha da önem kazanacağını ifade eden Ataoğlu, bu alanda yeni çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Bakanlık ve DAÜ arasında yapılan iş birliği sonucunda ortaya çıkacak olan yol haritasının ülke insanının yol haritası olacağını ifade eden Ataoğlu, DAÜ’nün, Gazimağusa kentine büyük katkısı olduğuna vurgu yaptı.

DAÜ’nün, geçmişten bugüne esnafa büyük katkısı olduğunu söyleyen Ataoğlu, amaçlarının ülkeye gelen öğrenciler ile esnafın daha fazla iç içe olması yönünde çalışmaların ileriye götürülmesi olduğunu belirtti.

İmzalanan iş birliği protokolünün ülkenin ve ülke turizminin daha ileriye gitmesi yönünde atılan adım olduğunu dile getiren Ataoğlu, protokolün tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

-Özcenk: “DAÜ dimdik ayakta”

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, protokolün tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni ederek, DAÜ’nün özelde Gazimağusa, genelde ise KKTC’nin incisi olduğunu vurguladı.

Son zamanlarda basında DAÜ ile ilgili yer alan haberlere işaret eden Özcenk, yazılanların aksine DAÜ’nün dimdik ayakta olduğunu belirtti. Krizin global olduğuna değinen Özcenk, bütün dünyada olduğu gibi DAÜ’de de önlemlerin alınması yönünde çalışmaların yapıldığını ifade etti. Erdal Özcenk, DAÜ’nün ayakta olduğunu ve ilelebet ayakta olmaya devam edeceğini kaydetti.

DAÜ’nün, gerek akademik gerekse topluma hizmet alanlarında görevlerini yerine getirdiğini dile getiren Özcenk, söz konusu protokolün turizm sektörünün ilerlemesine katkı koyacağına inanç belirtti.

-Hocanın: “Ülke turizminin gelişmesine katkı sağlayacak”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın da, çok önemli bir projenin ilk adımını atmak için bir araya geldiklerini belirterek, KKTC’de yükseköğrenim ve turizm alanlarının en önemli alanlar olduğunu ve bu alanlardaki insan kaynaklarının verimliliğinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

DAÜ’nün, bilgi birikimi ile ülke turizminin gelişmesine katkıda bulunacağını ifade eden Prof. Dr. Hocanın, bakanlık ile yapılan iş birliklerinin katlanarak devam edeceğinin altını çizdi. Prof. Dr. Hocanın, bakanlığın DAÜ’ye verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunarak, iş birliği protokolünün tüm ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

-Kılıç

İmza töreninin ardından DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve DAÜ-TAM Başkanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, protokol hakkında bilgiler vererek, projenin KKTC turizminin gelişimi, planlaması ve revizesi projesi olduğunu ifade etti.

Projenin 7 aylık bir süreci kapsadığını belirten Prof. Dr. Kılıç, projenin, ülkenin yol haritasının belirlenmesinde önemli rol oynayacağını söyledi.

İş birliği protokolü ile bakanlığın vizyonu doğrultusunda oluşturulan ürünlerin stratejisinin belirleneceğini ve planlamanın yapılacağını belirten Prof. Dr. Kılıç, planlı bir döneme geçildiğinin altını çizdi.