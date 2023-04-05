DAÜ İle TürkBankası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Türk Bankası Limited (TürkBankası) arasında; girişimcilik, dijital dönüşüm, teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar ve inisiyatifleri desteklemek amacı ile iş birliği protokolü imzalandı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dün imzalanan iş birliği protokolüne, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan imza koydu.

Söz konusu protokol ile her iki kurum arasında uzun süreli ve sürdürülebilir iş birliğinin oluşturulması hedefleniyor.

Protokol ile TürkBankası ve DAÜ’nün uygun gördüğü proje, inisiyatif ve çalışmalara, DAÜ öğrenci veya akademisyenlerinin müdahil olması, katkı koyması ve ortak araştırmaların desteklenmesi amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Türk Bankası gibi bir kuruluş ile iş birliği içerisinde olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, protokolün özellikle girişimcilik, inovasyon, dijital eğitimler ve üniversitenin sağlayacağı diğer konularda bankanın kurumsal yapısı ile yapılacak ilişkilerde önemli bir çerçeve oluşturacağını vurguladı.

TürkBankası Genel Müdürü Mustafa Kayahan ise gerçekleştirdiği konuşmasında, TürkBankası olarak ülkenin en değerli kurumlarından biri olan DAÜ ile iş birliği içerisinde olmaktan son derece memnun olduklarını belirtti.

TurkishBank Group Yönetici Direktörü Erhan Raif, grup olarak Kıbrıs, Türkiye ve Londra’da faaliyet gösterdiklerini ve teknoloji girişimciliği üzerine bir ağ oluşturarak, benimsemiş oldukları Kıbrıs’ın yazılım adasına dönüştürülmesi vizyonu çerçevesinde Kıbrıs’taki teknoloji girişimcilerini yurt dışına taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Prof. Dr. Demirel ise TürkBankası’nın en köklü bankalardan biri olduğunu belirterek, bankanın Kıbrıs Türkü’nün geliştirdiği en iyi markalardan biri olduğunu ve bununla gurur duyduklarını ifade etti.