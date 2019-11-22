DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi ilk danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi (İEF), Danışma Kurulu Üyeleri ile ilk toplantısını 20 Kasım Çarşamba günü DAÜ’de gerçekleştirdi. Toplantıya DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. H. Tanju Besler de katıldı. Toplantıda DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası Başkanı Rıfat Günay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Dağlı Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Dağlı, Emekli Konsoloslardan Kemal Gökeri ve İletişim Uzmanı Ebru Deniz Tekman’dan oluşan Danışma Kurulu üyelerine fakülte ile ilgili genel bilgi paylaşımında bulundu.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selcan Timur, toplantıda fakülteyi tanıtan bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Timur, sunumunda fakültenin tarihçe ve başarılarından bahsetti ve fakülte vizyonunun hayata geçirilmesi için yapılması gerekenleri aktardı. Prof. Dr. Timur, İEF’in iş dünyası, kamu kesimi ve sivil toplum örgütleri ile iletişiminin ve iş birliğinin güçlendirilmesi için Danışma Kurulu oluşturduklarını ve tercih edilir niteliklerde işgücü yaratmak için yapılması gerekenleri İEF Danışma Kurulu ile birlikte değerlendireceklerinin altını çizdi.

Toplantıda konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam da, DAÜ’nün başarıları, hedefleri, sorunları ve bunların çözüm yolları hakkında bilgi vererek, İEF Danışma Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeleri ile İEF’in böyle değerli bir süreci başlatmasından dolayı memnuniyetini belirterek seçkin Danışma Kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Osam, daha sonra katılımcılardan gelen soruları cevapladı. Danışma Kurulu üyeleri de İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için yapılması gerekenler konusundaki önerilerini dile getirdi.

Bu çerçevede Danışma Kurulu; İEF’nin 2020-2025 stratejisinin paydaş gruplar ile birlikte oluşturulmasına ve yürütülmesine de katkı koyacak. Toplantıda ayrıca karşılıklı iş birliği çerçevesi içinde İEF’nin de ülkemizdeki işletme ve kurumlarımızın sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve gelişmesi için önerilerde bulunmak amacında olduğu belirtild