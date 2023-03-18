DAÜ KAEM ile KAYAD iş birliğinde “Deprem ve Toplumsal Cinsiyet” konferansı düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) iş birliğinde, geçen Çarşamba, “Deprem ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı konferans düzenlendi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Güven Lisaniler’in moderatörlüğünde yapılan konferansta, DAÜ KAEM Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, KAYAD Başkanı Meral Akıncı, EŞİK Platformu gönüllüsü Selen Lermioğlu Yılmaz ile Mor Çatı gönüllüsü Açelya Uçan konuşmacı olarak yer aldı.

DAÜ KAEM Başkanı Doç. Dr. Erbilen, coğrafya özelinde deprem felaketinin toplumsal cinsiyete olan etkilerini değerlendirirken, KAYAD Başkanı Akıncı ise durumu psikolojik açıdan inceledi. Mor Çatı gönüllüsü Uçan, feminist dayanışmanın depremde insanlara yaptığı yardımları, EŞİK Platformu gönüllüsü Yılmaz ise depremle ilgili uluslararası sözleşmelerden ve dünyadaki başarılı uygulamaları ele aldı. Konuşmacılar, deprem felaketinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı olarak kadınların daha olumsuz etkilendiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.