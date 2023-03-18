DAÜ KAEM ile KAYAD iş birliğinde “Deprem ve Toplumsal Cinsiyet” konferansı düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) iş birliğinde, geçen Çarşamba, “Deprem ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı konferans düzenlendi.
DAÜ KAEM Başkanı Doç. Dr. Erbilen, coğrafya özelinde deprem felaketinin toplumsal cinsiyete olan etkilerini değerlendirirken, KAYAD Başkanı Akıncı ise durumu psikolojik açıdan inceledi. Mor Çatı gönüllüsü Uçan, feminist dayanışmanın depremde insanlara yaptığı yardımları, EŞİK Platformu gönüllüsü Yılmaz ise depremle ilgili uluslararası sözleşmelerden ve dünyadaki başarılı uygulamaları ele aldı. Konuşmacılar, deprem felaketinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağlı olarak kadınların daha olumsuz etkilendiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.