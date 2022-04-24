DAÜ Nijerya Öğrenci Birliği seminer düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Uluslararası Öğrenci Aktivite ve Öğrenci Cemiyetleri Birimi’ne bağlı Nijerya Öğrenci Birliği, oryantasyon programı kapsamında DAÜ’de öğrenim gören tüm Nijeryalı öğrenciler için seminer düzenledi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılan seminerde öğrenciler, üniversite ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uyulması gereken kurallar, yasalar, sağlık gibi konularda bilgilendirildi.

Öğrencilerin üniversite ve KKTC’ye uyum sürecini desteklemek, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, avukat ve Polis Genel Müdürlüğü’nün Muhaceret, Trafik, Narkotik birimlerinden alanında uzman kişiler öğrenciler ile bir araya gelerek, bilgiler verdi.

Öte yandan Rektörlük, Güvenlik İşleri Şube Amirliği, Sağlık Merkezi ve DAÜ Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden uzmanlar da, seminere katılarak, öğrencilere karşılaştıkları problemlerde yapılması gerekenler konusunda açıklamalarda bulundular.

Etkinlik, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.