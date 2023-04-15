DAÜ'nün lise son sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği “Atölye Çalışmaları” devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde çeşitli çalışmaları deneyimleme fırsatı buldular. 102 farklı konuda gerçekleştirilen Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.