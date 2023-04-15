DAÜ'nün lise son sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları devam ediyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) lise son sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği “Atölye Çalışmaları” devam ediyor.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelindeki liselerden 2 bine yakın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı atölye çalışmaları salı gününe kadar sürecek. Atölye Çalışmalarına katılan lise son sınıf öğrencileri 09:30– 12:00 saatleri arasında, DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde çalışmalara katılıyor.

Çalışmalar kapsamında öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde çeşitli çalışmaları deneyimleme fırsatı buldular. 102 farklı konuda gerçekleştirilen Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.