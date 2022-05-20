DAÜ öğrencileri “19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü” düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile Atatürkçü Düşünce Kulübü (DAÜ ADK) organizasyonuyla“19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü” düzenlendi.

Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, dün saat 19.00’da DAÜ Atatürk Meydanı’nda şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

DAÜ ADK Başkanı Kaan Akgün’ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından oluşturulan kortej ile yürüyüşe geçildi.

Yürüyüşe, DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ve DAÜ-ATAUM Öğretim Görevlisi Süheyla Göktürk’ün yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüplerinden Beşiktaşlılar Kulübü, EMU Crows, Fenerbahçeliler Kulübü, Hukuk Kulübü, Tavla Kulübü ve UltrAslan’ların destek verdiği yürüyüş, Sulu Çember’de Atatürk’ün Gençliğe Hitabının okunmasıyla son buldu.