DAÜ öğrencilerine Sağlık Bakanlığı’nın PCR testlerle ilgili açıklaması hatırlatıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi, (DAÜ) 2020-2021 akademik yılında üniversiteye kayıt yaptıracak öğrenciler için hazırlanan “Öğrenci Dostu Ada Projesi” ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, devletin öğrencilere sunacağı imkanlar paylaşıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın dün basın toplantısıyla da duyurduğu uygulamaya göre, tüm yeni öğrencilere devlet tarafından içine 500 TL yüklenmiş banka kartı verilecek. Öğrenciler bu kart ile temassız alışveriş yapabilecek ve dünyanın her yerinde para çekebilecek. Aynı zamanda kartın istenen başka banka kartları ile entegre olabilme özelliği ve öğrencilerin finansal hareketlerini izleyebilecekleri bir yazılımı da olacak. Bu sayede öğrenciler tek bir kart ile kampüs içi ve dışında alışverişlerini yapabilecek. KKTC devleti tarafından sağlanan bu kartı kullanan öğrenciler, alışverişlerinde kendilerine sunulan indirimlerden de faydalanabilecek.

GİRİŞTE ÜCRETSİZ PCR TESTİ

DAÜ öğrencilerine Sağlık Bakanlığı’nın PCR testlerle ilgili açıklaması da hatırlatıldı.

Buna göre, 1 Eylül’den itibaren adaya gelecek öğrencilere Ercan Havaalanı’nda ücretsiz PCR Testi yapılacak.