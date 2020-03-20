DAÜ öğrencilerine yardım

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından DAÜ öğrencilerine yönelik başlatılan yardım seferberliği kapsamında, ülkelerinden uzakta bulunan ve DAÜ kampüsündeki yurtlarda ikamet eden öğrencilere toplam 2700 koli iaşe paketi teslim edilecek.

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, her kolide 1,000 gr bulgur, 3 paket makarna, 1 adet 500 gr kutu balık, 1 adet 500 gr kutu barbunya, 1 litre sıvı yağ, 1 adet 500 gr domates salçası, 4 paket hazır çorba, 1 paket margarin, 1 paket 25’lik poşet çay, 1 adet litrelik süt ve meyve suyu, 1 paket fındık ezmesi, 250 gr ve 1 kilo şeker yer alıyor.

DAÜ SENDİKALARINDAN ÖĞRENCİLERE VE SAĞLIK FONU’NA DESTEK

Diğer yandan, DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ BİR-SEN) ile DAÜ Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN) tarafından, yurtlarda kalan öğrencilere temizlik ve hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Yardım faaliyetleri kapsamında DAÜ-SEN ve DAÜ BİR-SEN, KKTC Sağlık Fonu’na 50'şer bin Türk Lirası katkı yapıyor.

DAÜ DESTEK GRUBU OLUŞTURULDU

Bu mali katkının yanı sıra, gönüllülerden oluşan bir grup DAÜ’lü; marketler, DAÜ-KOOP ile DAÜ Kantin-Kafeteryalar Birliği ve iş insanları tarafından bağışlanan temizlik ile gıda malzemelerinin, kampüs içinde ve dışında bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımı için koordinasyonu sağlıyor.

Gönüllü ekip; DAÜ’nün akademik, yönetsel personel ve öğrencilerinin bulunduğu yaklaşık 15 kişiden oluşuyor.