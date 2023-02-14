DAÜ öğretim üyesi otel enkazında incelemelerde bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş’in KKTC'den giden okul takımının kaldığı İsias Otel'in enkazında incelemelerde bulunduğunu açıkladı.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Cemal Geneş’in bugün Adıyaman’daki Isias Otel enkazında incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Geneş’in Soruşturmayı yürüten savcı ile de görüştüğünü ve bu görüşmede Otel’in yıkılması ile ilgili bilirkişi raporunun hazırlanmakta olduğu bilgisini aldığı kaydedilen açıklamada, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılabilmeleri, şehit “yakınlarının ivedilikle ilgili bölge savcılığına suç duyurusunda bulunmalarının” gerekli olduğunun söz konusu savcı tarafından vurgulandığı kaydedildi.

Doç. Dr. Geneş, bölge mühendisleriyle de yapı hakkında bilgi aldığı, konuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldıktan sonra kamuoyun açıklama yapılacağı ifade edildi