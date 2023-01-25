DAÜ "Otello Uluslararası Sanat ve Tasarım Projesi” gerçekleştiriyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi “Gölge-Otello’nun Hikayesini Yeniden Düşünmek” konsepti ile “Otello Uluslararası Sanat ve Tasarım Projesi” gerçekleştiriyor.

DAÜ İletişim Fakültesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, projeye 19 farklı ülkeden (ABD, İtalya, Arnavutluk, Çin, Fransa, Türkiye Cumhuriyeti, Hindistan, Filistin, Bosna Hersek, Kosova, San Marino, Polonya, İran, Romanya, Lübnan, Kazakistan, Belçika, Hollanda, Bulgaristan) 22 üniversite ve sanat-tasarım enstitüsünden oluşturulan sanatçı-tasarımcı çalışma grupları ile bağımsız sanatçılar katılacak.

Açıklamada “Shakespeare’in ünlü Otello tragedyasının bir bölümünün geçtiği, aynı zamanda DAÜ’nün de bulunduğu Gazimağusa kentinde yer alan Otello Kalesi, Shakespeare’in Otello tragedyası ile birlikte projenin ana temasını oluşturmaktadır. Projenin amacı, Shakespeare’in dünyaca ünlü oyununun ve hikayesinin, farklı kültür, alt yapı ve disiplinlere sahip çağdaş sanatçı ve tasarımcıları bu hikaye ekseninde bir araya toplayarak kültürlerarası sanat uygulamaları yaratmaktır” denildi.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Senih Çavuşoğlu, dünyaca ünlü böylesi önemli bir hikayeye ev sahipliği yapan şehirdeki bir eğitim kurumu olarak, bu hikayenin uluslararası sanat pratiklerine kavramsal deneylere dönüşeceği için heyecanlı olduklarını belirtti. Çavuşoğlu, ev sahibi kurum olarak projeye rehber niteliğinde görsel bir paket (fotoğraf, video, vs.) ekleyeceklerini ve katılımcıların Kıbrıs’a gelmek zorunda kalmadan sanat uygulamaları yapabileceklerini de kaydetti.

Proje Eylül 2023’te tamamlanacak ve hem ev sahibi DAÜ’de, hem de diğer katılımcı kuruluş ve üniversitelerde farklı platformlarda sergilenecek. Proje ayrıca basılı bir katalog ile izleyicilere sunulacak.