DAÜ Rektör adayı Avcı, DAÜ Per Sen ile görüştü

DAÜ Rektör adayı Porf.Dr. Turgay Avcı, DAÜ Per Sen ile görüştü.

Avcı görüşme ile ilgili şunları aktardı:

"Üniversitemizin en önemli paydaşlarından olan sendikalarımız ile görüşmelerimiz devam etmektedir. DAÜ Per-Sen ile yaptığımız görüşmede Projelerimiz ve Üniversitemizin geleceği ile ilgili görüşlerimizi paylaştık. Üniversitemizin geleceği için önerilerini dinledim. İşi yapan kişilerin , eksikliklerin ne olduğunu ve gelişim için neler yapılması gerektiğini en iyi bilenler olduğuna her zaman yürekten inanırım. Karantina sürecinden sonra sosyal mesafe ile tekrar sağlıkla buluşmak çok kıymetli. Değerli paylaşımları için DAÜ Per-Sen’ e teşekkürlerimi sunarım"