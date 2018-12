DAÜ rektörlüğünden emirname çağrısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, büyük tartışmalara neden olan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi Emirnamesi’nin gözden geçirilerek bir an önce yürürlüğe girmesini, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı’nın en makul sürede hayata geçirilmesini ve sağlıklı bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli zeminin oluşturulmasını desteklediklerini bildirdi.

DAÜ Rektörlüğü yazılı açıklamasında, birkaç günden beri Kuzey Kıbrıs genelinde yaşanan doğal felakette meydana gelen can kayıplarından ve birçok yerleşim yerindeki tahribattan büyük bir üzüntü duyduğunu kaydetti .

Rektörlük açıklamasında, “Dünyamızda değişen iklim koşullarının fırtına eşliğindeki çok yoğun yağışlarda elbette önemli bir etkisi vardır. Ancak öyle görünüyor ki doğal özellikler dikkate alınmadan imar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; düzensiz, yaygın ve çarpık yapılaşmanın bir gelişme biçimi halini almış olması; dere yataklarına binaların, yolların inşa edilmesi sonucunda, önlenemeyecek bir doğa olayının etki ve tahribatı artmakta, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır” dedi.

“TÜM AKTÖRLERİN İMAR PLANI ÇALIŞMALARINA DESTEK VERMELERİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Yaşanan felaketin 26 Şubat 2010’da meydana gelen ve o günlerde yüzyılın afeti olarak nitelendirilen sel felaketinden çok daha vahim sonuçlar doğurduğu ifade edilen açıklamada, “Sekiz yıl arayla yaşanan ve kader olmaktan çok, planlı gelişmenin öneminin algılanamamış, anlaşılamamış veya göz ardı edilmiş olmasının bir sonucu olduğuna ve sistem içinde yer alan ilgili tüm aktörlerin bir an için durup düşünmesi ve İmar Planı çalışmalarına destek vermeleri, katkı koymaları gerektiğine inanıyoruz” denildi.

Planlı gelişmenin, olası doğal afetlerin en az zararla atlatılabilmesi için hayati önemi olduğu hatırlatılan açıklamada, hayatlarını kaybeden gençlere Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır dilendi