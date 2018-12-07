DAÜ, sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Lapta, Alsancak ve Dikmen gibi bölgelerde yaşanan sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlatma kararı aldı.

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, selden etkilenenlere maddi destek olmak amacıyla açılacak hesapta toplanacak para, Başbakanlık Koordinasyon Merkezi’ne teslim edilerek mağdurlara ulaştırılması sağlanacak.

Yardım kampanyasına destek olmak isteyen duyarlı vatandaşların Doğu Akdeniz Üniversitesi “SEL FELAKETİ BİR DAHA OLMASIN” adı altında açılan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası 11-304-6170537 numaralı Türk Lirası (TL) hesabına yardımda bulunabilir.

DAÜ tarafından 24 Aralık 2018 tarihine kadar devam ettirilecek söz konusu kampanya #BirDahaOlmasın “hashtag”ı ile sosyal medyada da yer alıyor.