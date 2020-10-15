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Daü Sen: "Akıncı'yı destekleyen Sendikal Platform bildirisinde imzamız yok"

Daü Sen: "Akıncı'yı destekleyen Sendikal Platform bildirisinde imzamız yok"
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen) dün  Sendikal Platform tarafından yayımlanan ve Cumhurbaşkanı adaylarından birine destek veren bildiride imzaları bulunmadığını açıkladı.
Sendikanın konuyla iligli açıklaması şöyle:
“Dün Sendikal Platform tarafından yayımlanan ve Cumhurbaşkanı adaylarından birine destek veren bildiride sendikamızın ismi kullanılmıştır.
Sendikamız bu bildiriyi yetkili kurullarda görüşmeye vakit bulmadan bildiri yayımlanmıştır. Anladığımız söz konusu olan teknik bir hatadır. Sendikamızın bu bildiride imzası bulunmamaktadır”.

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