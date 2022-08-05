DAÜ-SEN'den açıklama: "Korku düzeni kurulmasına izin veremeyiz"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), eski başkan ve üye Hasan Ulaş Altıok'un demokratik ve çağdaş ülkelerde suç sayılamayacak bir gerekçe ile ilgili yargılandığını savunarka "İddia edildiği gibi bir suçun işlenmediği son derece açık ve net olmasına rağmen polis ve savcılık tarafından Altıok’un mahkemeye sevk edilmesi kasıtlı bir korkutma, yıldırma çabasıdır" açıklamasında bulundu.

DAÜ-SEN'den yapılan yazılı açıklamada, konunun sadece Hasan Ulaş Altıok'la ilgili olmadığı kaydedilerek, "Konu aynı zamanda özgürlüklerimizle ve yargı bağımsızlığımızla da ilgilidir. Bu bağlamda son zamanlarda giderek artan bir saldırı söz konusudur. Bu saldırılarla bir korku düzeni kurulmasına izin veremeyiz, vermemeliyiz" denildi.

Açıklamada, Altıok'a yapıldığı savunulan saldırıya karşı durulacağı kaydedilerek sendikanın Altıok'un yanında olacağı ve insanların korku ile susturulmasına izin verilmeyeceği belirtildi.