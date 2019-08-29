banner22

Daü Sen'den El Sen'e destek

Daü Sen'den El Sen'e destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) hükümetlerin hem KIB-TEK’in yatırım yapmasını engellediğini, hem de KIB-TEK’e borçlarını ödemediğini savunarak, “Amaç bellidir: KIB-TEK batırılacak, parçalanacak ve verdiği hizmet özele devredilecektir” iddiasında bulundu.

Yazılı açıklama yapan DAÜ-SEN, EL-SEN’in tüm halkın çıkarını savunduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bugün ileri teknolojiye sahip, hesap verebilir, yüzlerce milyon borcu tahsis eden, şeffaf bir KIB-TEK varsa, bugün elektrik kesintileri neredeyse tümden tarihe kavuştuysa, bunu kamunun çıkarını savunan EL-SEN’e borçluyuz. Şimdi EL-SEN her zaman olduğu gibi KIB-TEK’in borçlarının ödenmesi ve yatırım yapması için mücadele etmektedir. Böylesi bir tavır hem sendikacılık, hem de kamusal değerlerin korunması mücadelesi açısından takdir edilmelidir” ifadelerine yer verildi.

“EL-SEN’in akılcı, makul, toplumcu taleplerinin yanındayız. Ucuz elektrik, kamu yararına KIB-TEK için tüm yurtsever güçleri EL-SEN’le dayanışmaya davet ederiz.” denilen açıklamada, hükümete, vakit kaybetmeden KIB-TEK’in yatırım yapmasına izin vermesi ve kamunun borçlarını ödemesi çağrısında bulunuldu.

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Trilyonlarcası bir araya gelince yüzen adaya benziyor
Trilyonlarcası bir araya gelince yüzen adaya benziyor
  1. Dünya

banner24

﻿