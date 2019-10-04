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Daü Sen'den kan bağış kampanyası

Daü Sen'den kan bağış kampanyası
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası(DAÜ-Sen) 7-9 Ekim arası

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası(DAÜ-Sen) 7-9 Ekim arası kan bağış kampanyası düzenliyor.

Sendika’dan yapılan yazılı açıklamada, kan ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak adına Sağlık Bakanlığı Kan Bankası ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde yapılacak etkinlik 10:00 ile 16:00 arasında DAÜ CL Binası Ana Girişinde yer alacak.

düzenliyor.

Sendika’dan yapılan yazılı açıklamada, kan ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmak adına Sağlık Bakanlığı Kan Bankası ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde yapılacak etkinlik 10:00 ile 16:00 arasında DAÜ CL Binası Ana Girişinde yer alacak.

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