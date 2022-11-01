DAÜ-SEN ve DAÜ Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Öğrenci Kulübü’nden ortak farkındalık etkinliği

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kulübü ile DAÜ Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda üniversitede farkındalık yaratmak amacıyla bir etkinlik düzenledi.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, özellikle Covid-19 pandemisi sonrasında planlama ve kentsel tasarım uygulamalarında sıkça uygulanmaya başlanan ‘taktiksel şehircilik/mekan tasarımı’ (tactical urbanism) yaklaşımı ile kamusal alanda bir sanat uygulaması olarak ele alınan atölye çalışmasını, sanatçı Nurtane Karagil ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara yürüttü.

DAÜ-SEN ortaklığında ve sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı logosu, Makine Mühendisliği binasında DAÜ-SEN’in açacağı yeni lokalin önündeki dış mekan yer karolarına yerleştirildi.

Etkinlikte, DAÜ-SEN adına Yürütme Kurulu Üyesi Yeşim Dede; Kulüp adına öğrencilerden Özge Selen Koç ve Avy Nazar Mohammad, Kulüp Danışmanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara ve DAÜ Rektörlüğü adına Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu konuşma yaptılar ve Sürdürülebilir Gelişme/ Kalkınma için Küresel Amaçların önemine değindiler.