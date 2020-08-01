DAÜ: "Şikayette bulunduk"

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü, DAÜ öğrencilerinden Dilşad Yıldırım’ın bazı üniversite yetkilileri ve çalışanlarıyla ilgili yaptığı gerçek dışı iddialarla dolu paylaşımları kınadı ve Polis’e şikayette bulunduklarını duyurdu.

DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan konuyla ilgili paylaşım şöyle:

“Üniversitemiz öğrencilerden Dilşad Yıldırım’ın sosyal medya hesabından, üniversitemiz Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı dahil, bazı yetkililerimiz ve çalışanlarımız ile ilgili, ahlaki değerleri zedeleyen ve gerçek dışı iddialarla dolu bir takım paylaşımlar yapılmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Asılsız ve yasalarımıza göre suç teşkil eden bu paylaşımlar ile ilgili gerekli yasal takibin yapılabilmesi için Polis nezdinde gerekli şikayetler yapılmış olup, tahkikat devam etmektedir.

Özelde yetkililerimizin ve genelde de Üniversitemizin itibarsızlaştırmaya çalışıldığı ilgili paylaşımlar hakkında yasal sürecin takipçisi olacağımızı ifade eder, bu gibi asılsız iddiaları ortaya atanları bir kez daha esefle kınarız.”