DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencileri, Ercan Havalimanı'nda uygulamalı eğitimler aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı öğrencileri, mesleki açıdan donanımlı kabin memurları olabilmek için gerekli bilgi ve tecrübeleri elde etmek üzere Ercan Havalimanı'nda uygulamalı eğitimler aldılar.

Öğrenciler, Ercan Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri teknik eğitim kapsamında bir dizi faaliyette bulundular. Meteoroloji istasyonunu ziyaret eden öğrenciler yerinde bilgi alıp incelemelerde bulunmanın yanı sıra, Pegasus Havayolları bilet satış, Kontuar, Check-in ve Boarding işlemleri hakkında bilgi sahibi oldular. Gümrük binasını da ziyaret eden öğrenciler kabin içi eğitim hakkında eğitimler de almanın mutluluğunu yaşadılar.

Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçakta eğitim alma fırsatı yakalayan öğrenciler acil durum ekipmanlarının incelenmesi, kapıların ve kanat üstü çıkışların açılıp kapanması, uçak içi düzenlemeler, anons sistemi, uçak içi eğlence sistemi, uçak mutfağı (galley) düzenleri, fırınların, su ısıtıcı cezveler ve kahve makinelerinin (Hot cup ve Coffee maker) çalıştırılması, tuvalet yangın sistemleri, oksijen sistemleri ve genel uçak bilgileri hakkında bilgi sahibi oldular.

Öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de görebilmeleri için düzenlenen söz konusu teknik gezide öğrencilere uygulamalı eğitimleri veren Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Uzman Aslı Akı, Turizm Fakültesi Araştırma Görevlileri Sonuç Hacıoğlu ve Emine Erkanlı da hazır bulundu.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, konu hakkında yaptığı açıklamada programın öğrencilere hem teorik hem de pratik açıdan yeterli bilgi ve beceri kazandırdığını belirtti. Havacılık sektöründeki gelişmelerin de etkisiyle mezunların kolaylıkla iş bulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, öğrencilerin gerçek uygulama ve pratik deneyimler elde etmeleri açısından gezinin son derece önemli olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, söz konusu gezinin gerçekleşmesinde emeği geçen DAÜ Rektörlüğü’ne, KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü’ne, Ercan Sivil Havacılık Dairesi yetkililerine, Ercan Meteoroloji İstasyonu çalışanlarına, Ercan Polis Karakolu yetkilileri ve görevlilerine, Pegasus Hava Yolları Ercan Havalimanı yetkililerine ve Pegasus Havayolları teknik personeline teşekkürlerini iletti.