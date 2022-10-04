DAÜ Tıp Fakültesi 2022-2023 Akademik Yılı açıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi (MÜ) Uluslararası Ortak Tıp Programı, 2022-2023 Akademik Yılı açılışı ve beyaz önlük giydirme töreni dün gerçekleştirildi.

Törende, 50 yeni tıp öğrencisi beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımı attı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, törene DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç, DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Hakan Ulusoy, DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nazife Dimililer, Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu, öğretim üyeleri ve öğrencilerin velileri katıldı.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi öğrencilerinden Elif Ateş, Emircan Sezer ve Görkem Becer’in gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile başladı.

Üniversite ve Fakülte tanıtım filmlerinin izlenmesinin ardından tören, DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi İrem Oben’in konuşması ile devam etti.

Oben, yeni öğrencilere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“İlk adımı attığınız bu yolda yokuşlar sizleri beklemektedir. Tıp okumak kolay değildir ancak kolay olmayan derslere çalışmak değil beyaz önlüğün hakkını vermektir. Karşınıza ne engel çıkarsa çıksın ümitsizliğe kapılmayın çünkü yolun sonu aydınlıktır. Hepiniz fakültemize hoş geldiniz.”

-Prof. Dr. Gökçora

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nahide Gökçora, yeni öğrencilere seslenerek hekim olma yolunda son derece heyecan verici yolculuğa ilk adımın bugün atıldığını belirtti ve DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Gökçora, öğrencilerin alınan eğitimin sonunda temposu yüksek ve sürekli değişen tıp dünyasında başarılı olmaya hazır olacaklarını vurguladı. Beyaz önlük giyme töreninin tıpta yaşam boyu öğrenmenin ilk gününü temsil ettiğine değinen Prof. Dr. Gökçora, tıp kariyerinin zor olduğunu ancak beraberinde birçok güzelliği de getirdiğini vurguladı.

Beyaz önlüklerin sorumluluk, saygı, şefkat, şeffaflık ve bilimsel titizliği simgelediğini belirten Prof. Dr. Gökçora, öğrencilerin beyaz önlükleri giydikleri andan itibaren Hipokrat yeminine bağlı olmaları gerektiğini hatırlattı.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Gökçora, “Değişime açık olun, iyilik yapma tutkunuz bulaşıcı olsun. Bu tutku olmadan hedefinize ulaşamazsınız. Kendinize zaman ayırın. Sanata, doğaya, spora ve dünyayı tanımaya, çocukları ve insanları sevmeye zaman ayırın. Hayallerinizin ve yeteneklerinizin sınırlarınızı zorlayın. Beyaz önlükleriniz tutkunuzun ve iyilik yapma sevginizi yaymak için en önemli aracınızdır. Tekrardan hoş geldiniz.” ifadelerini kullandı.

-Prof. Dr. Hocanın

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdiği konuşmasında bugün giyilecek olan beyaz önlükler ile mesleğe ilk adımın atılacağını vurguladı.

DAÜ hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün görevlerini yerine getirirken özellikle topluma hizmet konusunda öncülük ettiğinin de altını çizdi.

Prof. Dr. Hocanın, Tıp Fakültesi’nin DAÜ’nün gurur duyduğu fakültelerden biri olduğuna dikkat çekerek yürütülen ortak tıp programından mezun olan öğrencilerin gerek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) gerekse meslek hayatlarında başarılı olduklarına ilişkin geri dönüşler aldıklarını vurguladı.

Prof. Dr. Hocanın, öğrencilerin iyi eğitim alacaklarına ve iyi hekimler olacaklarına inancın tam olduğunu belirterek tüm öğrencilere başarılar diledi.

-Dr. Özcenk

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise zorlu bir eğitim sürecinden geçip tıp fakültesini kazanan tüm öğrencileri tebrik ettiğini bildirdi ve beyaz önlüğün meslek hayatında yapılacak fedakarlıklar, iyilikler ve kurtarılacak hayatları simgelediğini vurguladı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Dr. Özcenk “Başarılı olmak için hırslı olunuz. Ancak hiçbir zaman hırsınız aklınızın önüne geçmesin. Mesleği icra ederken empati kurunuz. Empati bizim meslekte çok önemlidir. Hastalarınıza ailenizden biri gibi şefkatli davranınız. Beyaz önlüğün kutsal bir sorumluluk olduğunu unutmayınız. Bugün hekimlik mesleğine adım atıyorsunuz. Artık sizlere meslektaşlarım olarak hitap edeceğim. Hepinize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, Dr. Özcenk, Prof. Dr. Hocanın, Prof. Dr. Gökçora ve Dr. Kalfaoğlu tarafından öğrencilere beyaz önlükleri giydirildi.

Ardından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rezzan Gülhan tarafından ilk ders sunumu gerçekleştirildi.

Törende Prof. Dr. Hocanın tarafından katkılarından dolayı Prof. Dr. Gülhan’a teşekkür plaketi, Prof. Dr. Gökçora tarafından ise çiçek takdimi gerçekleştirildi.