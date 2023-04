DAÜ Turizm Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe Mtcon Konferansı’na davetli olarak katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman M. Karatepe, İstanbul’da düzenlenen “Dördüncü Kıtalararası Turizm Yönetim Konferansı”na (MTCON 2023, The Conference on Managing Tourism Across Continents) davetli olarak katılarak “Editors’ Panel” adlı oturumu yönetti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Central Florida Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fevzi Okumuş ile Hong Kong Polytechnic Üniversitesi’nden Prof. Dr. Başak Denizci Guillet’in eş başkanlığında gerçekleşen ve Turizm Akademisyenleri Derneği öncülüğünde yapılan söz konusu konferansa 20 farklı ülkeden yaklaşık 200 akademisyen katıldı.

Konferansta Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Spanish Journal of Marketing (Prof. Dr. Carlos Flavian), The Service Industries Journal (Prof. Dr. Levent Altınay), Tourism Review (Prof. Dr. Catherine Prentice), Journal of Hospitality Marketing and Management (Prof. Dr. Doğan Gürsoy) ve Consumer Behavior in Tourism and Hospitality (Doç. Dr. Serena Volo) dergilerinin baş / ikinci editörlerinin katıldığı oturumu yönetti.

Oturumda, “Bilimsel Dergilere Sunulan Çalışmaların Neden Red Edildiği veya Basılmadığı”, “Orijinal Bir Bilimsel Çalışmada Nelerin Arandığı”, “Hakem Yorumlarına Nasıl Cevap Verilmesi Gerektiği, “Yeni ve Gelecek Araştırmalar İçin Hangi Konuların Öne Çıktığı” gibi konular üzerinde duruldu.

aynı oturumda Prof. Dr. Karatepe, yönetici editörü olduğu “Journal of Hospitality and Tourism Insights” dergisi ile Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu bölgesel editörü olduğu “International Journal of Contemporary Hospitality Management” dergileri ile ilgili katılımcılara bilgiler sundu.