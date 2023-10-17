DAÜ’de “Cumhuriyet 100 Yaşında” konulu panel gerçekleştirilecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü iş birliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) 100. yıl kutlamaları kapsamında “Cumhuriyet 100 Yaşında” konulu panel gerçekleştirilecek.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin 26’ncı Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılacağı panel 23 Ekim Pazartesi, 14.30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenecek.
-100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirilecek
Öte yandan kutlama etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Pazar günü, saat 19.23’te 100. Yıl Yürüyüşü gerçekleştirilecek. DAÜ Atatürk Meydanı’ndan başlayacak olan yürüyüş Gazimağusa sulu çemberde son bulacak.