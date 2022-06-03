DAÜ’de ihtiyaçlı öğrencilere destek amacıyla kermes düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü iş birliğinde “Gönülden Eğitim!” sloganıyla kermes düzenlendi.

DAÜ Merkezi Derslikler Binası önünde, 09.00 – 14.00 saatleri arasında yapılan kermesten elde edilen gelir ile DAÜ’de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere destek olunacak.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, kermeste DAÜ personeli tarafından hazırlanan ev yapımı yiyecek ve içeceklerden oluşan ürünler satışa sunuldu.