DAÜ’de “Kan Ver Hayat Kurtar” etkinliği düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Genesis Ajans ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliği ile “Kan Ver Hayat Kurtar” temalı kan bağışı etkinliği düzenlendi.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Dört gün süren etkinlik sonucunda, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı tarafından açıklanan verilere göre birinci gün 27, ikinci gün 18, üçüncü gün 32, dördüncü ve son günde ise 21 kişiden toplam 98 ünite kan toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, böylesine önemli bir etkinlikte DAÜ’nün desteğini almaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, bağışçıların artması için ortak projelere devam edileceğini aktardı.