DAÜ’de yeni rektör Aykut Hocanın

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde rektörlük için ikinci tur oylama bugün gerçekleştirildi.

Bugün yapılan ikinci tur seçimlerinde Prof. Dr. Aykut Hocanın yüzde 63.03 oy alarak Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörü olmaya hak kazandı.

Rakibi Prof. Dr. Ahmet Sözen ise rektörlük için yapılan seçimde yüzde 36.97 oy aldı. Merkezi Derslikler binasında saat 08.30’da başlayan oy verme işlemi saat 15.30’da tamamlandı. 1344 seçmenin oy kullandığı seçime katılım yüzde 91 oldu.

Yarışı kazanan Prof. Dr. Aykut Hocanın, rektör adaylığı yarın saat 14.00’te toplanacak Senato’da oylamaya sunulacak. Senato oylamanın ardından rektör adayını Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerecek.