DAÜ’de yeni rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç görevi devraldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) yeni Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç görevi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer’den devraldı.

Prof. Dr. Hasan Kılıç, rektörlüğe gelişinde Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Tümer ve personel tarafından rektörlük binası girişinde karşılandı. DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk ile koordinatörlerin de yer altığı devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Tümer “Zor bir süreç bizi bekliyor” dedi. Tümer, görevi vekaleten yürüttüğü bir aylık süreçte üniversitenin oturmuş bürokratik yapısı sayesinde hiçbir aksama olmadığını, herkesin elinden geleni yaptığını ifade etti.

Güzel bir seçim yaşandığını söyleyen Tümer, seçim sürecinin DAÜ’nün tüm yapılarının mevcut olduğunun bir kez daha ispat edildiğini belirtti. Tümer, DAÜ’nün ilk mezunlarından olduğunu belirterek, bu onuru her zaman yaşayacağını vurguladı. Tümer, yeni Rektör Prof. Dr. Hasan Kılıç’a görevinde başarılar diledi.

-Kılıç

Görevi devralan Prof. Dr. Hasan Kılıç da DAÜ’nün ülkenin en köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirtti. Kılıç, bir eğilim yoklamasıyla seçim sürecinin bir kez daha başarıyla tamamlandığına dikkat çekerek, bu süreçte DAÜ çalışanları ve meslektaşlarının düşüncelerini, görüşlerini ve mesajlarını güçlü bir şekilde verdiklerini kaydetti. Kılıç, “Bu süreçte bizlere olan güvenlerini ifade ettiler. Bu güvene layık olmaya, bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

“Bu bir bayrak yarışı” diye devam eden Kılıç, bayrağı bir sonrakine devredenlerin görevi bir şeyler yaparak devrettiğini belirterek, DAÜ’nün geleneklerine bağlı bir kurum olduğunu bu geleneklerin bugün de devam ettiğini söyledi.

“Sınıf arkadaşım” diye hitap ettiği Rektör Vekili Mustafa Tümer’e vekil olarak verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür eden Kılıç, Tümer ve ekibinin zor bir dönemde tüm gerekleri başarıyla yerine getirerek, üniversiteyi sorumsuz bir şekilde bugüne getirdiklerini ifade etti.

Kılıç, “Ümit ederim ki, bu sorumluluğun gereklerini yerine getirerek DAÜ’yü hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız” dedi.

-Özcenk

VYK Başkanı Erdal Özcenk de, DAÜ’de tarihi bir gün daha yaşandığını belirterek, üniversitenin zor bir süreçten geçtiğini kaydetti.

“Hasan Bey, ateşten, hatta asitten bir gömlek giymektedir şu anda” diyen Özcenk, pandemi süreciyle 6 Şubat depreminin üniversiteye etkilerine değindi.

Özcenk, rektörlük seçiminde münhale tek aday olarak Hasan Kılıç’ın katıldığını ve güvenoyu yoklamasında yüzde 88.5 gibi bir güven aldığını söyledi.

Erdal Özcenk, rektör adayı belirleme sürecinde Prof. Dr. Mustafa Tümer’in vekillik görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade ederek, teşekkür etti.

Özcenk, bundan sonraki süreçte DAÜ’nün daha da ileriye gideceğini ve zor süreçten çıkacağına inandığını belirterek, Kılıç’a başarı diledi.

Devir teslim töreninde karşılıklı çiçek takdiminde de bulunuldu.

-Prof. Dr. Hasan Kılıç kimdir

DAÜ’den elde edilen bilgiye göre, yüksek lisans ve doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Hasan Kılıç, askerlik dönemi sonrasında bir yıllık öğretmenlik deneyiminin ardından Turizm İşletmeciliği alanında deneyim kazanmak ve eğitim almak üzere İngiltere'ye gitti. Çeşitli otellerin farklı departmanlarında ve yöneticilik kademelerinde çalışarak turizm sektöründeki ilk deneyimlerini kazanan Kılıç, Kıbrıs'a döndükten sonra bir otelde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Turizm Tanıtım ve Pazarlama dairesinde Tanıtma ve Pazarlama Memurluğu yapan Prof. Dr. Kılıç, kısa bir süre sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda çalışmaya başladı. 2013 yılında profesörlük unvanını alan Kılıç, 2003’te Çin Halk Cumhuriyeti'nin Makao özerk bölgesinde dersler verip, araştırmalar yaptı. Çalışmaları Tourism Management, Service Industries Journal, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, Anatolia gibi dergilerde yayınlandı. Kıbrıs görüşmelerinde Ekonomi Alt Komitesi Başkanı olarak Kuzey Kıbrıs'ı temsil etmiştir. 2008-2009 yıllarında Ekonomi ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde aktif olarak yer aldı. Yeni kurulan Kıbrıs Gastronomi Turizm Derneği’nin (GASTUR) Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Kılıç şu an Turizm Bakanlığı ile birlikte ülkenin turizm planlaması ve kapasite ölçümüyle ilgili projenin yürütücülüğünü yapıyor. Bir süredir Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Kılıç, hizmet işletmeciliği, konaklama işletmeciliği, turizm planlaması, gastronomi, turizm ve konaklama işletmeciliği alanlarında eğitim ve araştırmalar yapmış olup, bu alanlarda dersler vermekte ve yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerini yönetmektedir.