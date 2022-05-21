DAÜ’deki kazada 3 yaya yaralandı… Karpaz’daki kazada 3 yaban eşeği telef oldu

Gazimağusa’da DAÜ kampüsü içinde ve Dipkarpaz-Yenierenköy ana yolunda trafik kazaları meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, bugün saat 01.30’da Gazimağusa’da DAÜ kampus alanı içinde, Mimar Sinan Caddesi’ndeki kazada, 119 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Kazmaier Ali Rıza (E-20), yönetimindeki NZ 647 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru süratli ve tehlikeli şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol içerisinde kontrolsüzce savrulup yolun sağında bulunan kaldırıma çıktı.

Araç, o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak bulunan Aleyna Şengürle (K-22), Abdulmalik Adeolu Molumo (E-21) ve Mohammad Mahdi’ye (E-23) çarptı.

Alkollü sürücüsünün aracı daha sonra yol kenarındaki servi ağacına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan yayalar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Abdulmalik Adeolu Molumo’nun sağ ayak kaval kemiğinde, Mohammad Mahdi’nin ise sol bacak kaval kemiğinde kırık teşhisi ile Cerrahi Serviste müşahede altına alındığı; kazada hafif yaralanan Aleyna Şengürle ile araç sürücüsü Kazmaier Ali Rıza’nın ise tedavilerinin ardından taburcu edildikleri, araç sürücüsü Kazmaier Ali Rıza’nın tutuklandığı kaydedildi.

-3 yaban eşeği telef oldu

Öte yandan bu sabah 05.00’te Dipkarpaz - Yenierenköy ana yolunun 5-6 kilometreleri arasında, Kyriakos Fysentzou (E-48) yönetimindeki KZP 859 plakalı araç, yoldaki toplu eşek sürüsüne çarptı.

Kazada, 3 eşeğin telef olduğu açıklandı.