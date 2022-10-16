DAÜ’den 14 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) 14 akademisyenin, 2022 yılında Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan bilim insanları arasında yer alma başarısını gösterdiği bildirildi.



DAÜ'den verilen bilgiye göre, listenin oluşturulmasına önde gelen akademik yayın firmalarından Elsevier B.V. ile 30 yılı aşkın bir süredir bilimsel üretim değerlendirme ve ölçümü haritaları üreten SciTech Strategies firması destek verdi.

Listede 200 bin 409 bilim insanı, dünyada yüzde 2’lik dilim içerisinde sıralandı. DAÜ’den bir akademisyen ilk 3 bine, bir akademisyen ilk 12 bine, dört akademisyen ilk 40 bine, iki akademisyen ilk 60 bine, iki akademisyen ilk 120 bine, 4 akademisyen de ilk 200 bine girdi. Listede Türkiye’den toplamda 1,211, Güney Kıbrıs’tan ise 82 akademisyen yer aldı.

Rapor kapsamında açıklanan Kariyer Boyu Etki Listesi’nde 8 DAÜ akademisyeni yer aldı. Listeye Türkiye’den toplamda 896 akademisyen alındı.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesine https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4 linkinden ulaşılabiliyor.