Dava, 19 Mart'a ertelendi

Bağımsızlık Yolu, Lefkoşa-Girne dağ yolundaki kazayla ilgili Başbakanlık önünde eylem yaparken, kurumu maddi hasara uğrattıkları gerekçesiyle aleyhlerine dava açılan 24 kişinin duruşmasının bugün Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde yapıldığını ve davanın 19 Mart’a ertelediğini duyurdu.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamada, “Eylemciler aleyhine, 1 Aralık 2016’daki eylemde Başbakanlık protokol kapısı, kapının yanındaki duvarı ve projektörü kırarak 15 bin 10 TL’lik hasara uğratmaktan dava getirilmişti. Mahkeme görüntülerin bir kez daha incelemesi için duruşmayı 19 Mart’a erteledi” denildi.

Dağ yolunda 29 Kasım’da meydana gelen trafik kazasında 2'si öğrenci 3 kişi hayatını kaybetmişti.