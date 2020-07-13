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Dava ertelendi

Dava ertelendi
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 13 Temmuz 20 (T.A.K.): Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın, Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı ve ilk duruşması bugün olan davanın görüşülmesi, 17 Temmuz Cuma günü saat 09.00’a ertelendi. 
Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın Kovid- 19’la mücadele kapsamında sınır kapıları ve geri hizmetlerde çalıştırmak üzere mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdamı yapmaya yönelik girişimine karşı dava açmıştı. 

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