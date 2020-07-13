Dava ertelendi

13 Temmuz 20 (T.A.K.): Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın, Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı ve ilk duruşması bugün olan davanın görüşülmesi, 17 Temmuz Cuma günü saat 09.00’a ertelendi.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın Kovid- 19’la mücadele kapsamında sınır kapıları ve geri hizmetlerde çalıştırmak üzere mevsimlik işçi adı altında hemşire istihdamı yapmaya yönelik girişimine karşı dava açmıştı.