Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Dünya Bankası işbirliğinde hayata geçirilen “Davranışsal Müdahale ve Gelişim Odaklı Zihniyet Eğitimi”nin pilot çalışmalarının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Lefkoşa Eziç’te yer alan toplantıya Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Toplantıda, Dünya Bankası Adına Kıdemli Beşeri Kalkınma Uzmanı Ahmet Levent Yener ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu birer konuşma yaptı; ardından Uzman Psikolog Dr. Eliz Volkan gelişim odaklı zihniyet eğitimi ile ilgili bulguları aktardı.

YENER: “BAŞLANGIŞ VE ARA DÖNEM ANKETELERİNİN BULGULARINI PAYLAŞACAĞIZ”

Kıdemli Beşeri Kalkınma Uzmanı Ahmet Levent Yener, konuşmasında, eğitime katılan öğretmenleri, iş gücü piyasasına yönelik sosyo duygusal beceriler konusunda bilgilendirmek istediklerini kaydetti.

Bu çalışma ile Kıbrıs Türk toplumunun kendi potansiyelini daha iyi değerlendirmesinin amaçlandığını dile getiren Yener, şöyle dedi:

“İş gücü piyasasına katılımı artırmak, iş gücü piyasasındaki uyuşmazlıkları kaldırmak için acaba insanların düşünce yapısını okuldan başlayarak nasıl değiştirebiliriz, bunun test edildiği pilot uygulamaların yapıldığı ve belki de müfredata dahil edilerek mezun olan gençlerin iş gücü piyasasında daha bilinçli karar vermelerini sağlamaya yönelik bir çalışma.”

Bugün katılımcılarla başlangıç ve ara dönem anketlerini paylaşacaklarını kaydeden Yener, nihai anketi tamamladıklarını ve sonuç anketini yıl sonu ya da Ocak ayında paylaşacaklarını belirtti.

Yener, çalışmanın, karar alıcıların önüne, ileriye yönelik sistemin bütün kurgusuna ve belki de öğrencilerin düşünce yapılarını da değiştirerek nasıl ileriye götürüleceğine yönelik öneriler koyacağını düşündüklerini de söyledi.

ÇAVUŞOĞLU: “EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN BECERİLERİNİ ORTAYA KOYARAK TOPLUMU NASIL İLERİYE TAŞIYABİLECEKLERİNİN PEŞİNDEYİZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, Dünya Bankasının geçen yıldan bu yana okullarda takip ettiği, araştırmasını yaptığı ve uyguladığı, becerilerin nasıl açığa çıkarılabileceği ve nasıl daha iyi kullanılabileceği konusundaki pilot çalışmanın neticelerini görmek için toplanıldığını kaydetti.

Kendi kendine yetebilmek ve geninde olan becerileri ortaya çıkarabilmenin son zamanlarda dünyadaki en önemli trendlerden biri olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, kendilerinin de, eğitimde, öğrencilerin becerilerini ortaya koyarak toplumu nasıl ileriye taşıyabileceklerinin peşinde olduklarını söyledi.

Dünyada markalaşmış kurumlarla bu konuyu çalışma ve doğru bir bilimsel temellerde dünyadaki uygulamaları takip etmenin önemli olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, gelişimlerine katkı koyan Dünya Bankası yetkililerine teşekkür etti.

Okullarda yapılan uygulamaları bugün göreceklerini belirten Çavuşoğlu, bu çalışmanın Talim Terbiye Kuruluyla müfredat programlarını geliştirirken kendilerine rehber olacağını belirtti.

Eğitimin her aşamasında öğrencilerin becerilerini açığa çıkarma yönünde bir program yapmaları gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, dünyada bunu yapan ülkelerin hem kendi kendine hem de ihtiyacı olan ülkelere yetebilme konusunda yol aldığını anlattı.