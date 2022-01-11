Davulcu: “Barışçı gençler yetiştiriyoruz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, yeni kuşakların Kıbrıs sorununu barışçı temelde çözmeyi başaracağına olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler’den yapılan yazılı açıklamaya göre, BRT TV-1’de tüm parti temsilcilerinin katıldığı programda Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler’in Kıbrıs sorunu ile ilgili politikalarını aktaran Genel Sekreter Davulcu, “statükonun devamından yana” olduğunu söylediği sağ partilerin, Eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Bu bizim kuşağın son denemesidir” şeklindeki sözüne atıf yaparak federal çözüm modelinin gerçekleşemez olduğu yönündeki söylemlerinin “yanlış ve maksatlı” olduğunu söyledi.

“Şimdiye kadar siyasette yer alanların silahlı çatışma yaşayan kuşak olduğunu” kaydeden Genel Sekreter Davulcu, çatışan kuşağın yerini çatışmayan kuşaktan gençlerin aldığını ve kendilerinin partili gençleri dünyada ve Kıbrıs’ta barıştan yana taraf olarak yetiştirdiklerini söyledi.

“Çatıştırma ve sömürmenin klasik bir emperyalist yöntem olduğunu” ifade eden Davulcu, yetiştirdikleri gençlerin halkların kardeşliğini savunan, insanı ve emeği yücelten, eşitliği, demokrasiyi ve barışı tesis etmeyi hedefleyen bir kuşak olduğunu dile getirdi.

“Yetiştirdikleri gençlerin Kıbrıs sorununu federasyon temelinde çözmekle kalmayacağını” söyleyen Davulcu, “emperyalist dürtülerle yaratılan dünyanın başka köşelerindeki sorunların çözümüne de örnek oluşturacaklarına yürekten inandıklarını” ifade etti.

Konuşmasının sonunda programa katılan adaylara değil, 23 Ocak’ta sandığa gidecek seçmen yurttaşlara başarılar dilediğini söyleyen Davulcu, toplumun geleceğinin barışta, demokraside ve refahta olması için birey seçmene toplumsal düşünüp karar verme görevi düştüğünü sözlerine ekledi.