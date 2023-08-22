DDT Kalıntılı Fıstık Kabuğu İmha ediliyor

DDT Kalıntılı Fıstık Kabuğu İmha ediliyor
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Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, ülkemize hayvan yemi olarak gelen fıstık kabuğu yemine yapmış olduğu analizler neticesinde DDT kalıntısına rastlandığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın talebi üzerine DDT kalıntısı bulunan ve ülkemize hayvan yemi olarak gelen 128,580 Kg (yaklaşık 128.5 ton) fıstık kabukları, Çevre Koruma Dairesi Girne Birimi personellerinin nezaretinde, Girne Limanın’dan dairemizden lisansılı tek tehlikeli atık yakma tesisi olan Güngör Entegre Geri Dönüşüm tesisine ulaştırıldı.

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KKTC’de bugüne kadar gömülmek suretiyle imhası gerçekleştirilen bu gibi kimyasal kalıntılı yem veya ürünler toprak ve yeraltı suyuna karışıp herhangi bir kirliliğe sebebiyet vermemesi adına bundan sonra imhasının yakılarak yapılmasının daha doğru olacağı düşünülülüyor.

Söz konusu DDT kalıntılı yemin imhası yine Çevre Koruma Dairesi personellerinin gözetiminde Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm tehlikeli atık yakma tesisinde ürünü ithal eden firma tarafından ücretini ödemek suretiyle imhası gerçekleştirilecek.

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