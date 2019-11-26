Hamitköy’de 3 yaşındaki Ege Metin’in ölümü ile sonuçlanan acı olayın ardından tutuklanan dede Hüseyin Ömerağa teminata bağlandı.

Polis, tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadıyla, yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.