Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenledi

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle özel gereksinimli bireylerin ailelerine ve konuyla ilgilenen tüm bireylere yönelik farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenledi.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre seminer 4 Mart Cumartesi günü Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yer aldı.

Seminerde Uzm. Gülay Efendi ve Sosyal Hizmetler Memuru Deniz Kırmızı “KKTC’de Engellilik Alanındaki Sosyal Hizmet Uygulamaları”, Yrd. Doç. Dr. Tara Yektaoğlu “Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Eğitimleri”, Özel Eğitim Öğretmeni Uzm. Aycan Özbilekler ise “Özel Eğitimin Önemi ve Günümüzde Özel Eğitim” konularında sunumlar yaptı.

Seminere Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler de katıldı ve konuşmasında uzmanların aktardığı bilgilerin çok önemli olduğunu kaydederek uzmanlara teşekkürlerini iletti.

Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yarın saat 10:00’da Mine Çağlar tarafından “Kadın Kanserleri ve Tanının Önemi” konulu seminer yapılacak.