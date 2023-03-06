Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenledi

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle özel gereksinimli bireylerin ailelerine ve konuyla ilgilenen tüm bireylere yönelik farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenledi.
Belediye’den yapılan yazılı açıklamaya göre seminer 4 Mart Cumartesi günü Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yer aldı.
Seminere Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler de katıldı ve konuşmasında uzmanların aktardığı bilgilerin çok önemli olduğunu kaydederek uzmanlara teşekkürlerini iletti.
Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yarın saat 10:00’da Mine Çağlar tarafından “Kadın Kanserleri ve Tanının Önemi” konulu seminer yapılacak.