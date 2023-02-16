Değirmenlik Akıncılar Belediyesi:”Deprem güvenlikli binalar için kolları sıvadık”

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır başkanlığında uzmanlar bir araya geldi; planlı ve güvenli yapılaşma için alınması gereken tedbirler konuşuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, inşaat disiplinlerine yönelik oda başkanları ile birlikte düzenlenen yeni belediyeler değişiklik yasası kapsamında “proje uygulamalarının doğru yapılıp yapılmadığını proje mükelleflerine kontrol ettirmek” süreçleri masaya yatırıldı.

Yeni belediyeler yasası kapsamında, proje müelliflerinin inşaat yapımı sürecinde belediye ile istişare halinde etkin rol alması ve denetim kontrol mekanizmasının sağlanması için yapılan toplantıda yol haritası belirlendi.

Toplantıya Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Tunç Adanır, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Sekreteri Nazife Yılmaz, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner katıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler deprem felaketi sonrası güvenli binalar için sıfır taviz ve toleransla hareket edeceklerini, bu anlamda meslek odaları ve uzmanlarla yakın iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

“Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları başkanları ile son derece yerinde bir toplantı yaptık” diyen Başkan Karavezirler, belediyenin izni ve denetimi olmadan inşaat faaliyeti yapılmayacağını, gerekli tüm tedbirleri alacaklarını ifade etti.