Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler, 4 yıllık hizmetlerini ve gelecek planlarını paylaştı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, pandemi nedeniyle belediye gelirlerinin yarıya düştüğünü, buna rağmen 4 yıllık sürede Değirmenlik beldesine 41 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını açıkladı.

Karavezirler, 6 milyon TL’lik bir yatırımla, beldedeki ova ve mandıra yolunu 191 kilometreye çıkarmayı üç yılda tamamladıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde beldede yaşanan su problemlerine çözüm bulmak adına, beldeye 3 su kuyusu kazandırdıklarını belirten Karavezirler, Türkiye’den gelen sudan faydalanmayan köylerin, bu su kuyularından su alabildikleri söyledi.

Karavezirler, bu sürede Belediye Meclisi olarak 531 karara imza attıklarına ve bu kararların hepsinin oy birliğiyle alındığına dikkat çekerek, bir aile birliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Karavezirler, gelecek seçimlerle ilgili de değerlendirme yaparak, seçimle ilgili bir dertleri olmadığını, yapılanlar ve hizmetlerin ortada olduğunu söyledi ve “Bizi çok daha güzel günler bekliyor” dedi.

Belediye Başkanı Karavezirler, 4 yıllık hizmet döneminde Değirmenlik beldesine verdikleri hizmetleri, bir basın toplantısı düzenleyerek paylaştı.

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde de belediye başkan adayı olan Karavezirler, planları hakkında da bilgi verdi.

Değirmenlik Belediyesi Meclis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Belediye tarafından hazırlanan Bölgesel Stratejik Gelişim Planı hakkında da sunum yapıldı.

Bölge için ilk kez hazırlanan ve uzun vadeli bir yol haritası çıkartarak, gelecek süreç için zemin oluşturması planlanan Bölgesel Stratejik Gelişim Planı’nın hazırlanışı ve amaçları hakkında da bilgi verilerek, çalışmanın “eşitlik, katılımcılık ve bilimsellik” ilkeleri çerçevesinde bugünü uygularken yarını planlama genel hedefiyle yapıldığı belirtildi.

Sunumun ardından, Karavezirler, bir konuşma yaparak, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

-Karavezirler: “Her beldede eşitlik ve partiler üstü bir anlayışla hizmet verdik”

Karavezirler, toplantıda yaptığı konuşmada, 252 km2 yüz ölçümüne sahip ve sınırları içinde 18 köy ve 21 muhtarlığı olan Değirmenlik Belediyesi’nin Kıbrıs’ın kuzeyinin en büyük coğrafi alana sahip ikinci belediyesi olduğunu kaydederek, görevde oldukları 4 yıl boyunca, sözünü verdikleri gibi, beldeyi ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi. Karavezirler, emeklerinden dolayı belediye meclisi üyelerine teşekkürlerini sundu.

Her beldede eşitlik ve partiler üstü anlayışla hizmet verdiklerini belirten Karavezirler, temel hizmet alanlarında yaptıkları çalışmaları aktardı.

İçişleri Bakanlığı Mekansal Adres Kayıt Sistemi çalışmalarını ilk olarak tamamlayan ve hayata geçiren belediye olduklarını söyleyen Karavezirler, beldeye dair güncel ve net ekonomik ve demografik bilgilere de sahip olduklarını belirti.

- “Su sorunu diye bir şey kalmadı”

Karavezirler, göreve ilk geldiklerinde beldede su problemleri yaşanıyor olduğunu, bu sorunu çözmek adına altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ve mevcut bir su kuyusuna, üç tane daha ekleyerek, beldenin kesintisiz su alabilmesini sağladıklarını ifade etti.

Türkiye’den gelen sudan faydalanmayan bölgelerin su kuyularından su aldıklarını dile getiren Karavezirler, suyun gelmesinde herhangi bir problem olması durumunda, Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale ve Dilekkaya’ya su sağlayacak bir proje üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Su giderlerinin belediye giderleri içerisinde önemli bir kalem olduğunu kaydeden Karavezirler, kaçak su kullanımının önlenmesi için akıllı ve sim kartlı sayaçlara geçtiklerini, bu sayede 24 saat su kullanımı takibi yapabildiklerini belirtti.

-“AFAD ekibi kurduk”

14 aracın alınmasıyla, araç filosunu da genişlettiklerini anlatan Karavezirler, yeni araçlar sayesinde evsel atık toplamayı her bölgede haftada bir olacak şekilde düzenlediklerini söyledi.

Karavezirler, olağanüstü afet durumları için de bir afet ve acil durumu ekibi kurduklarını ve bir araç tahsil ettiklerini kaydetti.

6 milyon TL’lik yatırımla, 3 yıl içerisinde ova ve mandıra yolunu 191 kilometreye çıkardıklarını söyleyen Karavezirler, bu anlamda verilen sözleri tuttuklarını ifade etti.

Pandemi nedeniyle birçok projenin yarıda kaldığını ve yeni dönemde devam etmeyi planladıklarını da aktaran Karavezirler, bu projeleri şu şekilde aktardı:

“Erdemli Sosyal Tesisleri yeni dönemde kaldığı yerden devam edecek, Dilekkaya Spor Kulübü Sosyal Tesisleri devam etmektedir. Yiğitler Sosyal Tesisi tamamlanacak. Tepebaşı Muhtarlığına bağlı halı saha projesi devam edecek.”

- “Başpınar Köyü Projesiyle belde bir çekim merkezi haline gelecek”

Planlanan projelerden birinin de, tarihi zenginlikleri ortaya çıkaracak “Başpınar Köyü Projesi” olduğunu belirten Karavezirler, bu proje tamamlandığında beldenin bir çekim merkezi haline geleceği, adanın ilgi odağı olacağını söyledi.

Belediye Meclisi’nde bu sürede 531 karar alındığını ve alınan kararların tümünün oy birliğiyle geçtiğini bildiren Karavezirler, bu kararların yüzde 85-90’ının hayata geçirildiğini de aktararak, bunu bir “başarı öyküsü” olarak nitelendirdi ve takım çalışması eseri olduğunu kaydetti.

- “Borcu olmayan bir belediyeyiz”

Değirmenlik Belediyesi’nin mali durumu hakkında bilgi veren Karavezirler, birkaç aylık ek mesai ve piyasa ödemeleri dışında, borcu olmayan bir belediye olduklarını söyledi.

Devlet bütçesinden belediyelere yapılan katkı paylarının gerçekleşen yerine öngörülen rakamlar üzerinden yapılmasından dolayı 4 yılda yaklaşık 37 milyon TL’lik bir kayıp yaşadıklarını ifade eden Karavezirler, bu ödemelerin gerçekleşen rakamlar üzerinden yapılmasının önemine dikkat çekti.

Hükümetlerin sık değişmesinden dolayı yaşadıkları sıkıntılara değinen Karavezirler, projelerinin bu nedenle sürekli yarım kaldığından yakınarak, uzun vadeli hükümetler temennisinde bulundu.

- “Tüzüklerimizin geçmesi engelleniyor”

Gelirlerini artırmak amacıyla hazırladıkları “Su Tüzüğü” ve “Ercan Tüzüğü”nün “seçimin yaklaşması nedeniyle” İçişleri Bakanlığı tarafından engellendiğini öne süren Karavezirler, “Geçmişte hiçbir İçişleri Bakanı ile bunu yaşamadık. Halka hizmet sunacağımız gelirlerimizin artması istenmiyor” dedi.

51/95 sayılı Belediyeler Değişiklik Yasası’nı da yorumlayan Karavezirler, görevde olduğu 4 yıl 3 ay boyunca aynı konuların konuşuluyor olduğuna işaret ederek, “Bir arpa boyu yol alınamadı. İnşallah hayat bulur” ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karavezirler, seçimlerde, Akıncılar’ın Değirmenlik Belediyesi’ne bağlanması durumunda, tüm hizmetleri ve hizmet kalitesini Akıncılar’a da taşıyacaklarını söyleyerek, köy halkının ova yollarıyla ilgili talepleri olduğunu belirtti.

Akıncılar’a yeni bir geçiş noktası ve kapı açılması yönünde de çalışacaklarını söyleyen Karavezirler, “Mücadelemiz bitmedi, bitmeyecek halkımız için devam edecek” dedi.