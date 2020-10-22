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Değirmenlik - Girne anayolunda kaza

Değirmenlik - Girne anayolunda kaza
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Değirmenlik - Girne Anayolunda bugün 16.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, Kemal Mullaoğlu (E-31), yönetimindeki NP 433 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesiyle o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yusuf Elgün (E-55) yönetimindeki FZ 606 plakalı araç ile çarpışması sonucu oldu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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