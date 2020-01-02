banner22

Değirmenlik'te 5 saatlik kesinti

Değirmenlik'te 5 saatlik kesinti
banner30

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, yarın Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Mardo, Erülkü Süpermarket ve civarlarına 5 saat elektrik verilemeyecek. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 

YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
İşte disiplin kurulu kararları
İşte disiplin kurulu kararları
  1. Spor

banner24

banner25

﻿