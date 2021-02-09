Değirmenlik'te 728 PCR testi sonucunda 3 pozitif vakaya rastlandı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bölgede dün yapılan 728 PCR testi sonucunda 3 pozitif vakaya rastlandığını, 725 kişinin test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Testlerde Değirmenlik Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışan Sağlık Bakanlığı'na, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karavezirler, “Sosyal mesafemizi koruyalım, kalabalıklardan uzak duralım, maskemizi takalım ve hijyenimize özen gösterelim” mesajını iletti.

Değirmenlik Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede bir sonraki PCR testleri 11 Şubat’ta 09.00-16.00 saatleri arasında Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’nde (Meriç) yapılacak.

PCR Testlerine, sosyal mesafeyi koruyabilmek adına şu programa uygun olarak gelinmesi rica edildi:

“09.00-10.30 Gaziköy

10.30-11.30 Meriç



11.30-12.30 Balıkesir13.00-14.00 Dilekkaya14.00-16.00 Erdemli14.00-16.00 Kırıkkale14.00-16.00 Yiğitler”